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08 октября, 12:36

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Юрист Айвар: главе парка "Патриот" может грозить до 15 лет за взятку

Юрист назвала возможный срок для директора парка "Патриот"

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Гендиректору парка "Патриот" Игорю Васильеву может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы по делу о взятке. Об этом сообщает издание "Абзац" со ссылкой на юриста Людмилу Айвар.

По словам специалиста, признание вины может стать для обвиняемого смягчающим обстоятельством. Кроме того, Васильев может заключить досудебное соглашение со следствием, что позволит рассчитывать на более мягкое решение суда в пределах санкции статьи.

Айвар отметила, что особый порядок рассмотрения дела в данном случае не предусмотрен, однако признание вины все равно может повлиять на итоговое наказание.

Помимо лишения свободы, законодательство предусматривает штраф, размер которого может достигать 70-кратной суммы взятки. При этом по таким делам он не может превышать 500 миллионов рублей.

Суд Москвы отправил Васильева под домашний арест – ему вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ, а также получение взятки в размере 18 миллионов рублей. Обвинение главе "Патриота" еще не предъявили, суд должен избрать меру пресечения. Позднее стало известно, что Васильев признал вину на допросе по делу о предполагаемом получении взятки.

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