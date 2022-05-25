Очевидцы показали кадры попавших на крышу уток

Московские утки добрались до крыш домов. В этом сезоне их уже переводили через дорогу, вылавливали из коллекторов. Теперь уток будут снимать с высоты.

Авторы видео до сих пор не знают, как птицы туда попали, так как водоемов на такой высоте нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.