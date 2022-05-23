Ветеринар назвала основные правила содержания черепах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ко Всемирному дню черепахи, который отмечается 23 мая, ветеринар-герпетолог Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Мария Сапарова рассказала Москве 24 о главных правилах содержания рептилий.

Перед тем как заводить черепаху, эксперт посоветовала обратить внимание на то, что эти рептилии бывают как водными, так и сухопутными, тип питомца во многом определяет то, как его необходимо содержать и кормить.

"Из пресноводных черепах дома можно содержать красноухих или более редких – триониксов. Из сухопутных лучше всего завести среднеазиатскую черепаху", – отметила Сапарова.

Она рассказала, что для содержания черепахи потребуется террариум. При этом, выбирая его, нужно также учитывать вид рептилии. Так, для водных черепах необходим будет акватеррариум, кроме того, в нем обязательно должен быть островок суши. В "доме" любой черепахи необходимо несколько ламп: для обогрева и ультрафиолетовая.

"Лампа для обогрева нужна для того, чтобы холоднокровные рептилии могли прогреть тело до нужной температуры. Если черепахе будет недостаточно тепло, у нее может развиться подагра или возникнуть проблемы с почками. Ультрафиолет стимулирует выработку витамина D, который необходим для усвоения кальция. Недостаток кальция может привести к рахиту", – объяснила эксперт.

Специалист посоветовала дополнительно приобрести в акватеррариум фильтр для воды. Воду можно менять примерно один раз в месяц. На дно террариума сухопутной черепахи следует насыпать песок с глиной или стелить сено. В террариуме также должна быть кормушка. Водных черепах обычно кормят за пределами ее "дома": это помогает сохранить чистоту. Чтобы покормить водную черепаху, можно посадить ее в тазик с водой, насыпать в него корм и оставить рептилию на час.

Касаемо питания, обычно черепах кормят 2–3 раза в неделю. По словам специалиста, для сухопутных черепах подходят морковка, болгарский перец, грибы-шампиньоны, листовой салат, огурцы и сено. Водные черепахи – хищники, поэтому их лучше всего кормить готовым кормом, который полностью сбалансирован. Водных черепах можно подкармливать кусочками нежирной рыбы или улитками ампуляриями, а также листьями салата, одуванчика, кусочками тыквы, огурца или яблока.

В случае возникновения вопросов по уходу и содержанию черепах Сапарова посоветовала обращаться к герпетологу.

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