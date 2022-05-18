"Личная территория": "грязевой источник"

У Милисенты в однушке живет пять дворняг. Однажды она встретилась с соседом по лестничной площадке Евгением. Мужчина каждый раз задыхается, выходя из своей квартиры. Запах псины проникает и в его жилье через новую дверь с усиленной изоляцией. А лай слышат даже в соседнем доме.

Интересно, что и Милисента страдает от зловония и шума. Но женщина уверяет, что они исходят не от ее собак. Об этом – в программе "Личная территория".