Эксперты рассказали, как выбрать термальную воду

Термальная вода – популярное средство природного происхождения. Она содержит полезные для кожи соли и микроэлементы. В аптеках и магазинах большой выбор продукции от разных изготовителей.

Как правильно ее выбирать? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

