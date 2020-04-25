"Жизнь в большом городе": кофе

В 2021 году каждый россиянин в среднем выпил 60 литров кофе. По словам аналитиков, потребление этого напитка в России растет с каждым годом, однако растут и цены.

С чем это связано? Как эта ситуация может отразиться на малом и среднем бизнесе в Москве? И как работает импортозамещение в стране, где кофе не выращивают?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".