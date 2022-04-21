"Жизнь в большом городе": столичные питомцы

В России вырос спрос на товары для домашних животных. Что будет с поставками из-за рубежа? Как в Москве работает импортозамещение?

Можно ли импортные корма заменить отечественными? И сколько в целом москвичи тратят на содержание домашних питомцев? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".