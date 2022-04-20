Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве

Четыре дня остается до Пасхи. Москва готовится к празднику. В субботу, 23 апреля, в городе заработает фестиваль "Пасхальный дар". На улицах уже появились яркие декорации – розовые деревья, красочные домики и клумбы в виде пасхальных яиц.

Фестиваль приглашает поучаствовать в благотворительности. Можно стать волонтером, а на его площадках узнать, как помочь нуждающимся людям и приютам для животных. Будет и развлекательная программа: пройдут мастер-классы, театральные представления, концерты и ярмарки.

На прилавках уже появились пасхальные угощения. Средняя цена готового кулича весом полкилограмма составит 300 рублей. Можно найти более миниатюрные варианты, которые стоят в среднем по 150 рублей.

Также сообщается, что москвичи смогут вернуться с пасхальной службы на общественном транспорте. Метро и МЦК продлевают работу в праздничную ночь до 02:00. Кроме того, с 01:00 и до 05:30 можно воспользоваться традиционными ночными маршрутами. Продлят работу и популярные наземные маршруты. Автобусы, трамваи и электробусы будут курсировать до 03:30.

В воскресенье, 24 апреля, откроют почти 40 бесплатных маршрутов до городских кладбищ. Они будут перевозить пассажиров также 1 и 3 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

