600 праздничных декоративных конструкций украсят столицу к Пасхе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Москву к Пасхе украсят 600 праздничных декоративных конструкций. Об этом сообщается в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".
"Установим цветочные композиции и пасхальные яйца, световые деревья и тоннели", – говорится в сообщении.
Объемные украшения планируют установить на участках будущего "Парка Яуза", в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского, около храма Христа Спасителя и на других прихрамовых территориях.
На столичных билбордах и медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате создадут тематические плакаты, а 24 апреля после 20:00 на домах-книжках на Новом Арбате москвичи смогут увидеть видео с поздравлениями.
Ранее сообщалось, что в Москве работу метро и МЦК продлят до 02:00 в пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля. Кроме того, до 03:30 продлят работу наиболее востребованных 136 маршрутов автобусов, 7 маршрутов электробусов и 16 маршрутов трамваев. 16 ночных маршрутов будут работать как обычно.
В столице запустили дополнительные автобусы до церквей и кладбищ
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