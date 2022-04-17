Фонтаны на Поклонной горе подготовили к новому сезону

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Комплекс фонтанов "Годы войны" на Поклонной горе подготовили к новому сезону. Работы прошли в рамках месячника по благоустройству, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что этот фонтанный комплекс является одним из самых больших в городе, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания ВОВ.

"Рабочие сняли с фонтанов защитные конструкции, очистили сооружение с помощью щеток и промыли со специальным моющим средством чаши, парапеты и наружные инженерные коммуникации. Работы выполнила бригада из семи человек, были задействованы две поливомоечные машины", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.

Фонтанный комплекс "Годы войны" создан по проекту Зураба Церетели. Основной каскад фонтанов находится на главной аллее и протягивается на несколько сотен метров от входной площади до монумента Победы.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к открытию сезона промоют фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ. Работы начались 14 апреля и продлятся 5 дней, их выполнят специальные бригады. Подготовка фонтанов к открытию состоит из целого комплекса мероприятий. Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистят с использованием мягких кистей и раствора лимонной кислоты. Гранит промоют с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством.

