Более 1,1 тыс памятников промоют в Москве до конца апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1,1 тысячи памятников промоют в Москве до конца апреля. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках месячника по благоустройству, который сейчас проходит в городе, запланированы работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии", – пояснил Бирюков.

Специалисты титановые памятники очищают нейтральным раствором, а гранитные – специальным для удаления солевых разводов. По словам Бирюкова, все средства безопасны. Для проведения работ также задействуются автогидроподъемники и поливомоечные машины.

Первую в 2022 году промывку дорог с шампунем провели в Москве 9 апреля. Асфальтобетонные и плиточные парковки дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории промыли специальным средством. После этого улицы промыли еще раз, но уже водой. В недоступных для техники местах бригады сотрудников коммунальных служб осуществляли промывку вручную.

