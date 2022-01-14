Более 110 млн записей внесли москвичи в "Дневник здоровья" электронной медкарты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 110 миллионов записей внесли жители столицы в раздел электронной медкарты "Дневник здоровья". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По данным пресс-службы столичного комплекса соцразвития, за 2 года горожане внесли в свои онлайн-медкарты около 550 тысяч различных медицинских документов, более 800 тысяч записей с данными личного анамнеза и свыше 160 тысяч сведений семейного анамнеза.

"За два года с момента, как мы открыли горожанам доступ к электронной медицинской карте, сервис стал одним из ключевых элементов единой цифровой платформы московского здравоохранения. Всего с января 2020 года жители столицы обратились к своим ЭМК более 55 миллионов раз", – отметила заммэра.

По ее словам, специалисты продолжают работать над развитием данной системы и включать в нее новые опции.

Кроме того, уточнила Ракова, увеличивается число пользователей и мобильной версии медкарты: на сегодняшний день практически каждый второй житель столицы предпочитает использовать данный сервис через гаджет.

Ранее стало известно, что на электронные медкарты перейдут все детские поликлиники столицы. По словам заммэра, виртуальную карту нельзя потерять, она не может выцвести, не нужно в ней разбирать непонятный почерк врача и носить ее из кабинета в кабинет. Данная карта всегда будет под рукой, отметила Ракова.

