Бумажные больничные листы заменят на электронные по всей России

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Больничные листы в бумажном виде с 1 января заменят на электронные, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Фонд социального страхования (ФСС).
Как пояснил заместитель гендиректора компании Илья Соломатин, с нового года к электронной системе подключаются все коммерческие медицинские организации, у которых есть право давать больничные, включая и работающие по программам добровольного медицинского страхования (ДМС).
При переходе на электронное оформление работнику не нужно будет больничный лист отдавать лично в свою организацию, то есть данные поступят автоматически. Кроме того, данное нововведение снижает возможность различных злоупотреблений, например, оформления больничных ненастоящей датой.
Уточняется, что пробный проект по внедрению электронных больничных начался в России в 2017 году. Тогда медорганизации, работодатели и работники могли добровольно перейти на электронный формат. До 31 декабря 2021 года велась работа как с бумажными, так и с электронными больничными.
В ФСС отметили, что к концу года, когда началось тестирование проекта, доля электронных больничных в общем объеме составляла 1,2%, по итогам 2018 года – уже 11,4%, а в 2019 году – 33,4% и выросла до 64,8% по итогам 2020 года.
В 2020 году в период пандемии коронавируса больничные выдавались гражданам старше 65 лет только онлайн, и это поспособствовало снижению уровня физических контактов.
Ранее стало известно, что размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов могут повысить до 100% среднего заработка. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий в своем обращении обратил внимание на то, что в настоящее время размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности трудового стажа работника.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: