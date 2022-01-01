Бумажные больничные листы заменят на электронные по всей России

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Больничные листы в бумажном виде с 1 января заменят на электронные, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Фонд социального страхования (ФСС).

Как пояснил заместитель гендиректора компании Илья Соломатин, с нового года к электронной системе подключаются все коммерческие медицинские организации, у которых есть право давать больничные, включая и работающие по программам добровольного медицинского страхования (ДМС).

При переходе на электронное оформление работнику не нужно будет больничный лист отдавать лично в свою организацию, то есть данные поступят автоматически. Кроме того, данное нововведение снижает возможность различных злоупотреблений, например, оформления больничных ненастоящей датой.

Уточняется, что пробный проект по внедрению электронных больничных начался в России в 2017 году. Тогда медорганизации, работодатели и работники могли добровольно перейти на электронный формат. До 31 декабря 2021 года велась работа как с бумажными, так и с электронными больничными.

В ФСС отметили, что к концу года, когда началось тестирование проекта, доля электронных больничных в общем объеме составляла 1,2%, по итогам 2018 года – уже 11,4%, а в 2019 году – 33,4% и выросла до 64,8% по итогам 2020 года.

В 2020 году в период пандемии коронавируса больничные выдавались гражданам старше 65 лет только онлайн, и это поспособствовало снижению уровня физических контактов.

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