Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать в РФ с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

"Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября", – говорится в сообщении ведомства.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что данные выплаты смогут ежегодно получать 1,5 миллиона родителей.

Ранее в ведомстве заявили, что в России перейти к автоматической выдаче электронных больничных листов планируется с 2022 года.

Новые правила оформления больничного листа вступили в силу в России в декабре прошлого года, в соответствии с которыми граждане могут оформлять электронный лист нетрудоспособности. Для этого требуется документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС.

При этом у россиян остается возможность оформлять стандартный бумажный больничный. Для этого нужен только удостоверяющий личность документ.

Выдавать больничные листы могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность. В их числе – фельдшеры, на которых возложены функции лечащего врача, и зубные специалисты. При этом врачи скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не имеют права.

