Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Увеличенные больничные по уходу за детьми начнут выплачивать в РФ с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября", – говорится в сообщении ведомства.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что данные выплаты смогут ежегодно получать 1,5 миллиона родителей.
Ранее в ведомстве заявили, что в России перейти к автоматической выдаче электронных больничных листов планируется с 2022 года.
Новые правила оформления больничного листа вступили в силу в России в декабре прошлого года, в соответствии с которыми граждане могут оформлять электронный лист нетрудоспособности. Для этого требуется документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС.
При этом у россиян остается возможность оформлять стандартный бумажный больничный. Для этого нужен только удостоверяющий личность документ.
Выдавать больничные листы могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность. В их числе – фельдшеры, на которых возложены функции лечащего врача, и зубные специалисты. При этом врачи скорой помощи выписывать листки нетрудоспособности не имеют права.
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