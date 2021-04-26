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Москва 24

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Общество

18:56

В ГД внесли законопроект о полной оплате больничного по уходу за детьми до 7 лет

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуму внесли правки, предусматривающие стопроцентную оплату больничного листа по уходу за детьми до семи лет. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он уточнил, что размер оплаты не зависит от трудового стажа родителя.

"Это в первую очередь коснется матерей, имеющих небольшой стаж, и позволит поддержать молодые семьи с детьми-дошкольниками", – сказал спикер.

Ранее Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что вне зависимости от стажа работы больничные по уходу за ребенком до 7 лет должны оплачиваться в полном объеме.

Также на рассмотрение в Госдуму внесли поправки о пособии женщинам в малообеспеченных семьях, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

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