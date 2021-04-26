В ГД внесли поправки о пособии женщинам, вставшим на медучет в ранние сроки беременности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На рассмотрение в Госдуму внесены поправки о пособии женщинам в малообеспеченных семьях, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе", – цитирует депутата РИА Новости.

Cекретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, в свою очередь, выразил надежду, что внесенные поправки для реализации социальных положений будут приняты во втором и третьем чтениях уже в первые дни после майских праздников.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что нуждающимся беременным женщинам необходимо назначить ежемесячные выплаты. Президент отметил, что женщины должны быть уверены в поддержке государства.

Также сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет.

Уточнялось, что такая мера позволит женщине пережить сложный период беременности и удержит россиянок от аборта. В результате это улучшит демографические показатели в стране.