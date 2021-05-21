Число пользователей электронной медкарты за месяц увеличилось в два раза

10:31
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Число людей, использующих электронные медкарты (ЭМК), за месяц выросло в два раза после запуска автоматического доступа. В сумме количество новых пользователей составляет больше 250 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В прошлом месяце по решению мэра Москвы всем пользователям с полной учетной записью на mos.ru автоматически открыли доступ к электронной медкарте. Автоматический доступ позволяет не ждать несколько дней проверки данных, а сразу же начать следить за своим здоровьем со смартфона", – пояснила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, уточнив, что раньше проверки заявки приходилось ожидать в течение пяти дней.
Тем, у кого учетная запись неполная, следует ее подтвердить с помощью портала gosuslugi.ru, сервиса Сбер ID или центра "Мои документы". При этом для получения доступа к ЭМК нужно иметь полис ОМС и быть не младше 15 лет.
Через личный кабинет пользователям медкарты доступны протоколы осмотров врачей, результаты исследований и снимки, в том числе КТ, рентгена, флюорографии, а также рецепты и больничные листы. Там же можно вести собственный дневник здоровья.
Ранее стало известно, что количество центров госуслуг, в которых можно пройти медобследование, увеличилось вдвое. Изначально такая возможность была доступна в 10 центрах "Мои документы", затем в 30, а теперь в 58. Там можно сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, а также измерить пульс.
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