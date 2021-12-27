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Москва 24

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Технологии

11:16

Московские поликлиники планируют перевести на цифровые электрокардиографы

медицина город технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти планируют в будущем году перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы, рассказала в интервью РИА Новости заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сама процедура занимает примерно 3–5 минут, расшифровка этих кардиограмм будет осуществляться исключительно в электронном виде с помощью искусственного интеллекта и автоматически отражаться в медицинской карте, снижая нагрузку с пациента. То есть больше не надо собирать вот эту ленту и класть ее в карман. Она автоматом отразится в вашей электронной карте вместе с заключением", – рассказала Ракова.

По ее словам, в столице очень много инноваций с точки зрения цифровых систем, направленных на сбор всей информации по пациенту в одном месте. Это позволяет врачу больше времени уделять общению с пациентами и принять правильное решение, основываясь на максимальном объеме данных.

Ранее Сергей Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.

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