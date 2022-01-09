Все детские поликлиники Москвы перейдут на электронные медкарты в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Все детские поликлиники Москвы в 2022 году полностью перейдут на электронные медицинские карты, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"С 2022 года мы в полном объеме переводим детские поликлиники на работу исключительно с электронной медицинской картой. Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком", – сказала она.

Ракова отметила, что электронную карту нельзя потерять, она не испортится от времени и доступна в любое время. По словам заместителя мэра Москвы, в детских городских поликлиниках в настоящее время большая часть персональных данных пациентов формируется исключительно в электронном виде. Для этого специалисты провели оцифровку более 200 миллионов медицинских документов.

По словам Раковой, освободившиеся помещения картохранилищ будут переоборудованы под другие нужды. Их назначение определят сотрудники поликлиник.

"Очень многие хотят комнаты для совместных переговоров, обучения, какой-то самостоятельной подготовки, где будут компьютеры, аппараты с кофе, кто-то хочет полноценную комнату отдыха, кто-то хочет спортзал. Вот как захотят врачи в каждом конкретном здании, так мы и сделаем", – пояснила Ракова.

Ранее Сергей Собянин подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.