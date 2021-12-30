Еще 200 московских поликлиник обещают реконструировать до конца следующего года

До конца следующего года в Москве реконструируют еще 200 поликлиник. Об этом рассказал Сергей Собянин. Это значит, что здания полностью обновят.

Также планируется установить современное медицинское оборудование. В каждой поликлинике будет полный набор специалистов.

Развиваются и цифровые сервисы. Сейчас москвичам доступны виртуальная медкарта, электронные рецепты и чат-боты, которые собирают жалобы на здоровье перед походом к врачу. А диагнозы специалистам помогает ставить система поддержки принятия врачебных решений. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.