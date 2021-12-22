Объем высокотехнологичной медпомощи в Москве увеличился в пять раз за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в Москве увеличился в пять раз за 10 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Также за это время на 20% увеличилось количество стационарной помощи и с 20% до 75% – объем малоинвазивной щадящей хирургической помощи. Собянин подчеркнул, что столичная медицина стала более современной и качественной.

Ранее сообщалось, что градоначальник подвел первые итоги применения в поликлиниках Москвы цифровой системы, которая помогает врачам с постановкой диагнозов пациентам.

Мэр уточнил, что с помощью цифровой системы московские врачи поставили уже 2,6 миллиона диагнозов. Кроме того, искусственный интеллект помогает автоматически предлагать врачам исследования для пациентов.

