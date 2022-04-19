"Личная территория": "выжить любой ценой – 2"

В предыдущем выпуске зрители видели, как изощренно воюют две семьи в коммуналке – доходит до оскорблений, демонстрации гениталий и потасовок. Многодетная мать уверена, что супружеская пара соседей выживает ее семью из квартиры, чтобы остаться единоличными собственниками и выгодно продать это жилье.

Оппоненты же считают, что Ольга с детьми купила комнату незаконно, и добиваются их выселения. Об этом – в программе "Личная территория".