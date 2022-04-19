Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Российское правительство ввело новое требование для банков, предоставляющих ипотеку. Теперь они должны будут сообщать заемщику стоимость кредита с учетом страховок и других дополнительных услуг. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется уже более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков", – приводятся слова Мишустина в телеграм-канале правительства РФ.
Он подчеркнул, что данная мера поможет россиянам оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов.
Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.
Банки РФ обяжут раскрывать полную информацию о стоимости ипотечного кредита
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