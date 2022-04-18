"Жизнь в большом городе": культурное наследие

Реставрационные работы в Москве будут продолжены в полном объеме, несмотря на санкции. Об этом рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. В данный момент в работе около 700 различных объектов.

Что реставрируют в столице? Какие технологии при этом используют? И готовы ли москвичи потерпеть неудобства, связанные с восстановительными работами?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".