"Торги Москвы": 14 нестационарных торговых объектов в центре столицы

Город выставил на торги 14 нестационарных торговых объектов в центре Москвы. Тележки, предназначенные для продажи мороженого, напитков и выпечки можно взять в аренду. Ставка стартует с отметки 4,5 тысячи рублей в месяц. Договор с победителем торгов заключается на пять лет.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".





