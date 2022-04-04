В МИД РФ отреагировали на понижение Латвией уровня дипотношений

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение МИД Латвии о понижении уровня дипломатических отношений между странами.

"Ответные меры не заставят себя ждать", – сказала Захарова РИА Новости.

О понижении уровня дипотношений сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Ранее такое же решение принял глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Российскому послу было предписано покинуть Вильнюс. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал данное решение, отметив необходимость ответных мер со стороны России.

"Это вытекает из дипломатических норм или дипломатических практик. Если бы мы сделали это гораздо раньше и указали всем балтийским послам на выход, то вполне возможно, что у них в голове бы что-то переклинило", – заявил Брутер в беседе с RT.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

