Литва понижает уровень дипломатических отношений с РФ и высылает посла

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Литва понижает уровень дипломатических отношений с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Габриэлюса Ландсбергиса.
Литовское правительство предписало российскому послу покинуть Вильнюс, а своего посла отозвало из Москвы. Также принято решение закрыть российское консульство в Клайпеде.
"Правительство Литвы, реагируя на непрекращающиеся агрессивные действия России на Украине, приняло решение о понижении статуса дипломатического представительства. Посол России должен будет покинуть Литву", – сказал Ландсбергис.
По его словам, посол Литвы в Москве в ближайшее время вернется домой.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил "Интерфаксу", что Россия не оставит без ответа высылку своего посла из Литвы. Он выразил уверенность, что ответные меры будут соразмерными.
Он также подчеркнул, что высылка посла и закрытие консульства значительно понизит уровень дипотношений Москвы и Вильнюса.
Ранее в Литве и Эстонии объявили сотрудников российских посольств персонами нон грата. Четыре дипломата получили статус нежелательных лиц в Литве из-за деятельности, несовместимой с официальным статусом. Эстония же объявила о высылке трех сотрудников посольства.
Латвия запретила 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок. В список нежелательных попали Дмитрий Певцов, Никита Михалков, Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов и другие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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