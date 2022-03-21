"Торги Москвы": как приобрести машино-место у столицы

В экспозиции у города находится 222 лота объектов гаражного назначения, в том числе и "семейные". Это когда два-три машиноместа расположены рядом и продаются одним лотом. А в ближайшие полгода столичные власти планируют выставить на торги еще около восьмисот различных вариантов.

Приобрести их можно как для личного пользования, так и в качестве объекта для инвестиций. Для этого существует несколько способов. Об этом – в программе "Торги Москвы".