FIDE дисквалифицировала российского шахматиста Карякина на шесть месяцев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) приняла решение отстранить от соревнований россиянина Сергея Карякина на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIDE.
В пресс-службе уточнили, что Карякина признали виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики FIDE. Гроссмейстер отстранен от соревнований на шесть месяцев, ему запрещено участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях под эгидой организации.
"Решение вступает в силу с даты принятия этого решения – 21 марта 2022 года", – говорится в заявлении.
Ранее Карякин обратился к Владимиру Путину в связи с ситуацией на Украине. Он выразил поддержку в связи с событиями и отметил, что внимательно следит за проводимой спецоперацией на землях, где прошло его детство, где он учился играть в шахматы и где до сих пор живут его родственники.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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