Правительство направит 1 трлн рублей на повышение устойчивости экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России подготовило план первоочередных действий по повышению устойчивости экономики. На эти цели кабмин направит 1 триллион рублей, сообщается в телеграм-канале органа.

Соответствующий план включает более 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Документ позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки. Кроме того, благодаря плану удастся обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями, а людей – привычными услугами и товарами.

"Это очень гибкий документ. Он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации", – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России. Комиссию лично возглавил премьер-министр РФ. В состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, столичный мэр Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

