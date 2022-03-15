Правительство направит 1 трлн рублей на повышение устойчивости экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство России подготовило план первоочередных действий по повышению устойчивости экономики. На эти цели кабмин направит 1 триллион рублей, сообщается в телеграм-канале органа.
Соответствующий план включает более 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Документ позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки. Кроме того, благодаря плану удастся обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями, а людей – привычными услугами и товарами.
"Это очень гибкий документ. Он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации", – сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России. Комиссию лично возглавил премьер-министр РФ. В состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, столичный мэр Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и другие.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Политолог объяснил, на что направлен четвертый пакет санкций ЕС против РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: