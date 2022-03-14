Антисанкционный оперштаб "Единой России" выработал первые решения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Антисанкционный оперативный штаб партии "Единая Россия" выработал первые решения. Об этом сообщается на официальном сайте городского отделения фракции.
В материале сообщается, что партия создает сеть общественных приемных, окружных, районных и первичных отделений для получения данных о последствиях санкций.
"В каждой приемной партии (на данный момент в Москве их более 30) будет проводиться анкетирование для представителей бизнеса. На основе этих данных будет формироваться общая карта актуальных проблем предпринимателей и организаций", – объяснили в партии.
В партии сочли необходимым организовать мониторинг ситуации и принять срочные меры реагирования. Для сбора обращений была создана электронная почта ehelpmsk@moscow.er.ru.
Оперштаб "Единой России" и Московской торгово-промышленной палаты будет в ежедневном режиме принимать граждан, проводить тематические встречи, круглые столы и семинары с предпринимателями. Кроме того, планируется проводить брифинги для журналистов.
"В Москве ведут работу больше 700 тысяч предприятий малого бизнеса и ИП. Именно эти люди, которые, в отличие от крупного бизнеса, не представлены в МТПП, не имеют влияния, сегодня нуждаются в помощи. Они ничего не просят от государства, а сами работают, кормят свои семьи и создают рабочие места для других", – заявил председатель штаба, президент столичной торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
14 марта штаб "Единой России" и Московской торгово-промышленной палаты провел первое заседание. В нем приняли участие председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, руководитель фракции в Мосгордуме Степан Орлов, председатель комиссии МГД по экономической политике и финансам Людмила Гусева, заместитель председателя Государственной думы, секретарь Московского реготделения партии Петр Толстой, руководитель исполкома Московского городского реготделения партии Максим Руднев, а также координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.
Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил установить уголовную ответственность для руководства компаний за исполнение введенных против РФ санкций. По его словам, такие действия можно назвать предательством.
До этого вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер. Во время первого заседания оперативного штаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы он напомнил, что власти уже приняли 13 законов и 2 антисанкционных пакета.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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