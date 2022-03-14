Россия сможет минимизировать последствия экономической войны – Песков

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Россия сможет минимизировать последствия экономической войны, которую объявил Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, рынок не может не реагировать на подобные беспрецедентные недружественные акции в отношении России, поэтому принимаются меры для минимизации последствий.

"Вы знаете, что целый набор мер был принят Центробанком, который реализуется. Есть все основания полагать, что последствия этой экономической войны будут минимизированы", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.

28 февраля Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

1 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

