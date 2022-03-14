В Госдуме рассказали о подготовке третьего антисанкционного пакета мер

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о подготовке третьего антисанкционного пакета мер, сообщает РИА Новости.

Во время первого заседания оперативного штаба партии "Единая Россия" по поддержке экономики Москвы он напомнил, что власти уже приняли 13 законов и 2 антисанкционных пакета.

"Сейчас готовится третий, он будет достаточно интересный, так я скажу. Идут дискуссии в правительстве. Что касается подзаконных актов, то они будут подготавливаться немедленно", – сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Минфину поручено приобрести в 2022 году акции российских эмитентов на условиях, определяемых ведомством.

28 февраля Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Документ регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также акциями публичных акционерных обществ.

1 марта Михаил Мишустин стал руководителем оперативного штаба по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций, Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначены его заместителями.

Премьер уточнил, что в обязанности Собянина войдет координация оперативных решений на региональном уровне, а Белоусов будет ответственным за выработку мер на федеральном уровне и займется макроэкономическими вопросами.

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

