Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России. Об этом заявили в пресс-службе правительства.
Комиссию лично возглавил премьер-министр РФ. В состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, столичный мэр Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев. Также в составе президиума – помощник президента Максим Орешкин, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, первый заместитель главы Центробанка Владимир Чистюхин.
Первое заседание состоится 15 марта в формате видеоконференции.
Правкомиссия по повышению устойчивости экономики РФ в условиях западных ограничений функционирует в настоящее время как Оперштаб и сформирована для выработки инициатив, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финрынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на соцзащиту граждан.
Ранее антисанкционный оперативный штаб партии "Единая Россия" выработал первые решения. Оперштаб "Единой России" и Московской торгово-промышленной палаты будет в ежедневном режиме принимать граждан, проводить тематические встречи, круглые столы и семинары с предпринимателями. Кроме того, планируется проводить брифинги для журналистов.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: