Мишустин утвердил состав президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Михаил Мишустин утвердил состав президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

Комиссию лично возглавил премьер-министр РФ. В состав президиума вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, столичный мэр Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев. Также в составе президиума – помощник президента Максим Орешкин, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, первый заместитель главы Центробанка Владимир Чистюхин.

Первое заседание состоится 15 марта в формате видеоконференции.

Правкомиссия по повышению устойчивости экономики РФ в условиях западных ограничений функционирует в настоящее время как Оперштаб и сформирована для выработки инициатив, связанных с поддержкой реального сектора экономики, финрынков, малого и среднего предпринимательства, а также выработки мер, направленных на соцзащиту граждан.

Ранее антисанкционный оперативный штаб партии "Единая Россия" выработал первые решения. Оперштаб "Единой России" и Московской торгово-промышленной палаты будет в ежедневном режиме принимать граждан, проводить тематические встречи, круглые столы и семинары с предпринимателями. Кроме того, планируется проводить брифинги для журналистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.