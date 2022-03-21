Российские киносети заморозят цены на билеты – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские сети кинотеатров приняли решение не повышать стоимость билетов на сеансы, несмотря на рост цен на большинство товаров и услуг. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заявление руководителей крупнейших киносетей – объединенной киносети "Синема парк", "Формула кино", "Премьер-зал", "Каро", "Киномакс" и "Синема стар".

Киносети также не планируют повышать цены на товары в кинобарах.

Гендиректор объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин пояснил, что главной задачей является сохранить кино доступным и актуальным, несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам.

Ранее стало известно, что с 24 марта в российских кинотеатрах в повторный прокат выйдут фильмы "Брат" и "Брат-2", а 7 апреля в прокат выйдет "Салют-7". Также покажут ленты "Жмурки", "Морфий" и "Мне не больно".

На фоне ситуации на Украине крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых – Warner Bros., Paramount, Universal и Disney.

