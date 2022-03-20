ЦБ РФ разрешил Мосбирже ряд операций для нерезидентов из недружественных стран

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ принял решение разрешить Московской бирже осуществлять некоторые операции в интересах нерезидентов из недружественных стран с 21 марта по 1 апреля. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.

Подчеркивается, что разрешение выдано с целью уменьшения обязательств по сделкам, которые были совершены до 28 февраля включительно.

Так, разрешается проведение клиринга и исполнение обязательств по его итогу с возможностью проведения необходимых сделок для случаев неисполнения и ненадлежащего исполнения участником обязательств, заключение сделок с целью переноса обязательств участников клиринга и их клиентов, а также осуществление действий, направленных на приближение даты исполнения обязательств.

Кроме того, разрешается заключение закрывающих сделок и осуществление по ним расчетов, а также осуществление переводов ценных бумаг по итогам клиринга по счетам депо депонентов депозитариев.

"Разрешение предполагает возможность профессиональных участников рынка осуществлять на бирже операции, направленные исключительно на уменьшение обязательств своих клиентов, являющихся лицами иностранных государств, осуществляющих недружественные действия", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21 марта Центробанк возобновит торги ОФЗ в фондовой секции Мосбиржи. Как пояснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, торги были остановлены во избежание резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации.