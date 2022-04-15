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Город

14:40

В Москве отреставрируют памятник Мальчишу-Кибальчишу

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории Дворца пионеров на Воробьевых горах в Москве отреставрируют памятник Мальчишу-Кибальчишу. В настоящее время специалисты устанавливают временное ограждение вокруг скульптуры на улице Косыгина, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что монумент имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Разрешение на реставрацию выдал департамент культурного наследия столицы.

"Скульптура требует серьезной реставрации, поэтому принято решение проводить ее в условиях мастерской. Для этого пятиметровый памятник демонтируют, а после окончания работ вернут на историческое место", – приводятся в материале слова руководителя департамента культурного наследия города Алексея Емельянова.

Уточняется, что памятник промоют водой, устранят на металле пятна ржавчины и трещины, восстановят деформированные места. На металлическую поверхность монумента нанесут специальные защитные составы, которые предотвратят коррозию и разрушения.

Также специалисты приведут в порядок бетонный постамент. Его помоют и расчистят от старой краски, покроют грунтовкой, а затем покрасят. Специалисты воссоздадут и четыре бетонных вазона, расположенных по периметру монумента.

Прототипом для памятника Мальчишу-Кибальчишу послужил один из главных героев повести Аркадия Гайдара "Военная тайна".

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию часовни-памятника русским героям, павшим в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны, на площади Ильинские Ворота. На восстановление памятника у специалистов ушло восемь месяцев. По словам Емельянова, в ходе работ были отреставрированы фасады, барельефы и старинные иконы. При этом отдельное внимание было уделено цвету фасадов.

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