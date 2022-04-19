В IKEA прокомментировали танцы в закрытом московском магазине

Очевидцы сообщили о скоплении людей в IKEA

Представитель сети IKEA Константин Тютрин, комментируя танцы в одном из закрытых московских магазинов, рассказал, что это была просто разминка сотрудников.

"В рамках выполнения своих ежедневных обязанностей с сотрудниками проводят встречи, чтобы обмениваться опытом, решать рабочие вопросы и поддерживать друг друга. На видео попал момент одной из таких встреч, которая началась с разминки. Это обычная практика в IKEA", – пояснил Тютрин "Подъему".

В торгово-развлекательном центре "Мозаика" добавили, что в этот раз разминку решили организовать в помещении кафе.

О приостановке продаж в России IKEA сообщила в прошлом месяце. Российские магазины компании закрылись 4 марта. Данное решение обусловлено нынешней ситуацией на Украине.