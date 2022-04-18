"Личная территория": "выжить любой ценой"

Жесткое противостояние жителей коммуналки в центре Москвы. На кадрах любительской съемки видно, как многодетную мать и хозяйку крошечной комнаты Ольгу избивает сосед. Мужчина также напал на сына Ольги, которому недавно исполнилось 18 лет. Мать полагает, что это была провокация – если бы мальчик ответил, его можно было бы привлечь к уголовной ответственности.

Сосед же уверяет, что его провоцирует и женщина, и ее дети. Об этом – в программе "Личная территория".