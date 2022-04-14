"Личная территория": "не входи, убьет"

Война двух соседей из-за общедомового помещения в подъезде не утихает не первый год. Один из оппонентов – старший по дому в прошлом, другой – в настоящем. Оба обвиняют друг друга в использовании служебного положения и желании погреть руки на чужом имуществе.

Дело доходит до рукоприкладства, жена одного из мужчин во время скандала даже получила травму. Об этом – в программе "Личная территория".