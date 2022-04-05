"Личная территория": "вон из подвала"

Елена рискует лишиться недвижимости – нежилого помещения в подвале дома. Будучи мамой ребенка-инвалида, Елена решила приобрести его вскладчину с другими родителями из Коптевского общества детей-инвалидов, в котором она состоит.

В подвале семьи планировали хранить инвалидные коляски. Но старшая по дому Надежда взбунтовалась против размещения в доме такого склада. Она пишет на Елену жалобы и пытается освободить помещение, так как считает, что это собственность всех жильцов дома.

Об этом – в программе "Личная территория".

