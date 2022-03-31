"Доктор 24": мифы о супах

"Не будешь есть суп, язву заработаешь", – так говорили нам мамы и бабушки. А что говорят по этому поводу диетологи в наше время?

Нужно ли есть суп на обед каждый день? Правда ли, что магазинные супы вредны? Какой суп – самый эффективный для похудения? И почему куриный суп называют "пенициллином"?

Об этом – в программе "Доктор 24".

