Медведев перечислил "лучшие способы" оставить Европу без газа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указал на действия западных стран, которые могут оставить Европу без газа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Лучшими способами лишиться топлива Медведев назвал заморозку проекта "Северный поток – 2", а также активов Центробанка РФ.

Кроме того, зампред Совбеза указал на негативные последствия заявлений о скорейшем отказе от российского газа или приобретения рублей для платежа за топливо по курсу валюты контракта. Он также раскритиковал обыски в офисах "Газпрома" в Германии.

Медведев в шутку назвал подобные ограничения и действия мудрыми решениями европейских политиков.

Владимир Путин ранее заявил, что РФ будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Ряд европейских стран официально объявили, что не планируют оплачивать топливо в рублях. В частности, соответствующие заявления 30 марта сделали Болгария и Великобритания.