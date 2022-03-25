"Доктор 24": как победить икоту

Что делать, если начал икать на важном рабочем собрании, в театре или на свидании? Попить воды? Задержать дыхание? Почему эти способы не всегда помогают?

Разбираемся в самых популярных способах избавления от икоты и выясняем, какие из них – наиболее эффективные. Об этом – в программе "Доктор 24".