Первый пункт выдачи финансовой помощи от России открыли на Украине

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На Украине открылся первый пункт предоставления финансовой помощи от России жителям пострадавших от боевых действий территорий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Вчера уже начал работу первый мобильный пункт, где сотрудники МЧС России принимают от граждан документы и производят выплаты. Приняты первые заявления", – приводятся в сообщении слова врио главы МЧС России Александра Чуприяна.

Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать наиболее незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры и работники бюджетных организаций.

В скором времени откроются и другие подобные пункты. Их безопасность будут обеспечивать сотрудники Росгвардии.

В минувший вторник российские военные доставили жителям Мелитополя Запорожской области Украины партию гуманитарной помощи общим весом порядка 20 тонн. Всем нуждающимся выдали продукты первой необходимости – детское питание, крупы, мясные и рыбные консервы, овощи.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

