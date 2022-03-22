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19:54

Температура воздуха в ряде городов России побила абсолютные рекорды

обществопогода

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Температура воздуха в ряде городов России побила свои абсолютные рекорды. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщает ТАСС.

В частности, рекорд минимального значения температуры для 21 марта за всю историю наблюдений был зафиксирован в Нальчике Кабардино-Балкарской Республики. Там столбики термометров опустились до -8,7 градуса.

В то же время в Мурманске был установлен абсолютный максимум для 21 марта: +8,4 градуса. По словам Вильфанда, предыдущий рекорд для Мурманска был зафиксирован в 1959 году. Тогда температура воздуха составляла +5,5 градуса.

"Аналогичная ситуация в Петрозаводске – рекордное значение в +12,6 градуса, в Великом Новгороде – +14,3 градуса", – добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что необычная погода связана с тем, что по восточной периферии антициклона перемещается холодная воздушная масса с севера, в то время как по западной идет очень теплый воздух.

"Это привело к тому, что на юге европейской части России аномально холодно, а на севере – очень тепло", – заключил Вильфанд.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о возвращении зимней погоды. По словам синоптика, теплая и солнечная весенняя погода в Москве сменится резким похолоданием, в результате чего температура воздуха в воскресенье, 27 марта, опустится до -5 градусов.

"Атмосфера": зимняя погода вернется в Москву 27 марта

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