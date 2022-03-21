Прошедшей зимой воздух в Москве был чище, чем годом ранее – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Минувшей зимой уровень загрязнения воздуха в Москве был ниже, чем год назад. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным мониторинга, зимой 2020–2021 годов средние концентрации основных загрязняющих веществ не превышали установленные нормативы. Зимой 2022 года показатель дополнительно снизился, причем в отдельных районах на треть", – сказал Бирюков.
По его словам, это обусловлено неустойчивой погодой прошедшей зимой: частые осадки и сильные ветра обеспечивали рассеивание загрязняющих веществ. Наилучшие показатели в этом плане были зафиксированы в январе, когда осадков выпало в 1,5 раза больше нормы. При этом он отметил, что состояние воздуха зависит еще и от расположения той или иной зоны в городе. Например, наибольшее загрязнение обычно фиксируется вблизи крупных дорог.
За состоянием воздуха в Москве следят 56 автоматических станций, продолжил Бирюков. Они выявляют в воздухе частицы оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, соединения углеводорода.
Ранее в ПАО "МОЭК" сообщили, что в 2021 году объем выбросов парниковых газов в Москве сократился на 1,2 миллиона тонн. Это стало возможно благодаря оптимизации городской системы энергоснабжения, в том числе за счет сокращения объемов сжигания топлива на ТЭЦ и повышения выработки электроэнергии в процессе теплопотребления.
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