Акция "Час Земли" пройдет в России 26 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ежегодная международная экологическая акция "Час Земли" состоится в России 26 марта. Об этом говорится на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.
В материале уточняется, что акция начнется в 20:30 по местному времени.
"В "Час Земли" в 2022 году мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас – землян. У нас только одна планета, она принадлежит всем, мы должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие земляне: миллионы видов живых существ, мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации", – сообщил директор WWF России Дмитрий Горшков.
Акция проводится в России уже на протяжении 14 лет. В нынешнем году организаторы не планируют проводить никаких крупных мероприятий.
В фонде подчеркнули важность поддержки благотворительных организаций. Это необходимо для обеспечения помощью всех нуждающихся.
"Фонд делает и будет делать все для выполнения всех обязательств по защите редких видов животных и сохранению природы России", – добавили в пресс-службе.
"Час Земли" проводится ежегодно. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира.
Москва участвует в данной акции с 2009 года. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.
В 2021 году в столице во время мероприятия была отключена подсветка более двух тысяч зданий и других объектов. В частности, погасла архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, гостиниц и парков.
На ВДНХ выключалась подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арок главного входа и зоны знаменитого животноводческого городка.
Также к акции в столице присоединились девять железнодорожных вокзалов – Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский и Ленинградский.
Телеканал Москва 24 в том числе не остался в стороне и присоединился к флешмобу. В студии во время прямого эфира был выключен свет.
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