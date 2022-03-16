Акция "Час Земли" пройдет в России 26 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодная международная экологическая акция "Час Земли" состоится в России 26 марта. Об этом говорится на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

В материале уточняется, что акция начнется в 20:30 по местному времени.

"В "Час Земли" в 2022 году мы предлагаем задуматься, что общего у всех нас – землян. У нас только одна планета, она принадлежит всем, мы должны делать все, чтобы сохранить ее, даже в самые сложные времена. Важно помнить, что вместе с людьми здесь живут и другие земляне: миллионы видов живых существ, мы должны заботиться друг о друге и о нашем общем доме в любой ситуации", – сообщил директор WWF России Дмитрий Горшков.

Акция проводится в России уже на протяжении 14 лет. В нынешнем году организаторы не планируют проводить никаких крупных мероприятий.

В фонде подчеркнули важность поддержки благотворительных организаций. Это необходимо для обеспечения помощью всех нуждающихся.

"Фонд делает и будет делать все для выполнения всех обязательств по защите редких видов животных и сохранению природы России", – добавили в пресс-службе.

"Час Земли" проводится ежегодно. Впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира.

Москва участвует в данной акции с 2009 года. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

В 2021 году в столице во время мероприятия была отключена подсветка более двух тысяч зданий и других объектов. В частности, погасла архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, гостиниц и парков.

На ВДНХ выключалась подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арок главного входа и зоны знаменитого животноводческого городка.

Также к акции в столице присоединились девять железнодорожных вокзалов – Белорусский, Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Рижский, Савеловский, Ярославский и Ленинградский.

Телеканал Москва 24 в том числе не остался в стороне и присоединился к флешмобу. В студии во время прямого эфира был выключен свет.

