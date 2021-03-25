Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Телеканал Москва 24 присоединится к всемирной акции "Час Земли", которая пройдет 27 марта, и выключит свет в студии.

Зрители телеканала в этом году станут свидетелями масштабной акции: уже в 9-й раз на один час погрузятся в темноту Московский Кремль и архитектурный ансамбль Красной площади. В столице в рамках акции будет отключена подсветка более 2 000 зданий и сооружений, чтобы привлечь внимание к необходимости бережного отношения к ресурсам планеты.

В прямом эфире Москвы 24 директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков расскажет об акции 2021 года, а эксперты и звездные гости развенчают мифы и пояснят, приносит ли масштабное отключение электроэнергии глобальную пользу экологии нашего общего дома.

"Час Земли" второй год подряд будет проходить в онлайн-формате – в 2021 году "выключить свет" можно будет в сторис в социальных сетях.

Трансляцию прямого эфира акции также можно будет посмотреть в группах WWF России во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на YouTube-канале фонда и сайте акции 60.wwf.ru.

В прямом эфире можно будет задать вопрос экспертам, написав в WhatsApp Москва 24 по телефону 8 (926) 266 24 24.

Присоединяйтесь к сохранению экологии и бережному отношению к планете Земля 27 марта в 20:15 на телеканале Москва 24!