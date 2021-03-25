Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Телеканал Москва 24 присоединится к всемирной акции "Час Земли", которая пройдет 27 марта, и выключит свет в студии.
Зрители телеканала в этом году станут свидетелями масштабной акции: уже в 9-й раз на один час погрузятся в темноту Московский Кремль и архитектурный ансамбль Красной площади. В столице в рамках акции будет отключена подсветка более 2 000 зданий и сооружений, чтобы привлечь внимание к необходимости бережного отношения к ресурсам планеты.
В прямом эфире Москвы 24 директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Горшков расскажет об акции 2021 года, а эксперты и звездные гости развенчают мифы и пояснят, приносит ли масштабное отключение электроэнергии глобальную пользу экологии нашего общего дома.
"Час Земли" второй год подряд будет проходить в онлайн-формате – в 2021 году "выключить свет" можно будет в сторис в социальных сетях.
Трансляцию прямого эфира акции также можно будет посмотреть в группах WWF России во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также на YouTube-канале фонда и сайте акции 60.wwf.ru.
В прямом эфире можно будет задать вопрос экспертам, написав в WhatsApp Москва 24 по телефону 8 (926) 266 24 24.
Присоединяйтесь к сохранению экологии и бережному отношению к планете Земля 27 марта в 20:15 на телеканале Москва 24!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: