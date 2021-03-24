Подсветку более 2 тыс столичных зданий отключат в "Час Земли"

Фото: Москва 24/ Юлия Иванко

Подсветку более 2 тысяч зданий и других столичных объектов отключат в субботу, 27 марта, в рамках ежегодной акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В этот день во всем мире будет проходить ставшая уже традиционной масштабная экологическая акция "Час Земли", главная цель которой – привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению. Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции – на час будет выключена подсветка более 2 тысяч зданий, сооружений и городских территорий", – сказал Бирюков.

Он уточнил, что с 20:30 до 21:30 погаснет архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, ГУМа и ЦУМа, Государственного исторического музея, парка "Зарядье", Большого театра, "Манежа", храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники", павильонов ВДНХ, Останкинской башни, сталинских высоток, жилых домов на Новом Арбате и Тверской улице, гостиниц и парков.

Также на один час перестанет работать подсветка зданий Госдумы, Совета Федерации, правительства Москвы и других объектов.

На фасадах домов-книжек на Новом Арбате будут транслироваться тематические видеоролики, приуроченные к акции.

Бирюков напомнил, что принять участие в "Часе Земли" может любой житель Москвы, отключив в указанное время в квартире свет и электроприборы.

Цель акции, которая проводится в 13-й раз, – привлечь внимание к разумному потреблению, экономии ресурсов планеты и важности бережного отношения к природе. Инициировал ее Всемирный фонд дикой природы (WWF).

В знак солидарности с акцией Мосприрода проведет экомарафон "Выключай свет: включай заботу о планете".